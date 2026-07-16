Meierijstad verleent vergunning voor verbouwing in Erp

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een kantoor en werkplaats aan de Hoogstraat 21 in Erp. Het besluit is op 14 juli 2026 genomen.

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De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om de bestaande kantoor- en werkplaatsruimte aan te passen. Het adres waar de verbouwing plaatsvindt is Hoogstraat 21, 5469EL Erp. De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-0618.

Het besluit is op 14 juli verzonden. Hiermee is het proces officieel afgerond en kan de verbouwing starten. De gemeente heeft de vergunning verleend zonder verdere voorwaarden in de bekendmaking te noemen.