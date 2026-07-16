Meierijstad verlengt beslistermijn verduurzaming 41 woningen

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag om 41 woningen te verduurzamen met zes weken verlengd. Het gaat om huizen aan de Karel Doormanstraat, Michiel de Ruyterstraat en Schutsboom in Schijndel.

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De woningen die in de aanvraag staan, liggen aan de Karel Doormanstraat 2 tot en met 20 en 24 tot en met 56 (alleen even nummers), de Michiel de Ruyterstraat 5 tot en met 21 (oneven nummers) en de Schutsboom 3 tot en met 11 (oneven nummers). Het ontwerpbesluit is nog niet opgesteld, waardoor reageren op de verlenging niet mogelijk is. Bezwaar maken kan pas nadat er een definitief besluit is genomen.