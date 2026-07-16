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Magazijnverkoop aangevraagd in Waalwijk

Vandaag om 18:27

Er is een vergunning aangevraagd voor een magazijnverkoop in Waalwijk.

Gevonden voor jou

Op 14 juli 2026 is een aanvraag gedaan voor een vergunning om een magazijnverkoop te houden aan de Tielenstraat 13 in Waalwijk. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019031.

De aanvraag wordt nog beoordeeld, waardoor er nog geen besluit is genomen. Zodra dat wel gebeurt, wordt dit officieel bekendgemaakt. Tot die tijd is bezwaar maken niet mogelijk.

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