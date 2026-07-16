Evenementenvergunning aangevraagd voor Inkaweg in Zeeland

Voor de Inkaweg in Zeeland is een vergunning aangevraagd voor een evenement in oktober.

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De gemeente heeft op 10 juli een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om activiteiten gepland op de Inkaweg in Zeeland van 9 tot en met 11 oktober 2026.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 57394-2026 en heeft de omschrijving "Omen". Het betreft alleen een kennisgeving van ontvangst; de plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel gereageerd worden.