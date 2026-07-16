Mantelzorgwoning gepland aan Duifhuizerweg in Uden

Er is een aanvraag ingediend voor een mantelzorgwoning op Duifhuizerweg 2 in Uden. Het gaat om een bijgebouw dat hiervoor wordt aangepast.

Gevonden voor jou

Op 13 juli 2026 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het plan betreft het realiseren van een mantelzorgwoning in een bestaand bijgebouw aan de Duifhuizerweg in Uden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 58102-2026 en valt onder de categorie bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het is een kennisgeving van de ontvangst en geen oproep tot actie.