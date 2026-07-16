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Gemeente Asten geeft vergunning voor verduurzaming van 39 woningen

Vandaag om 19:42

De gemeente Asten heeft een omgevingsvergunning verleend voor het verduurzamen van 39 woningen. Het besluit gaat over huizen aan onder meer de Halcamp en Havercamp. De vergunning is op 14 juli 2026 vastgesteld.

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De woningen die worden aangepakt, liggen verspreid over meerdere straten in Asten, waaronder de Halcamp, Bokelcamp, Havercamp en Pastoor Vogelstraat. Het gaat om bouwtechnische activiteiten die bijdragen aan het energiezuinig maken van de huizen.

De aanvraag voor deze vergunning werd op 27 mei 2026 ingediend. Het besluit is inmiddels verzonden en treedt een dag na verzending, dus op 15 juli 2026, in werking. De bijbehorende documenten zijn nog zes weken in te zien bij de gemeente Asten.

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