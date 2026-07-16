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Garagedeur wordt raamkozijnen in Veldhoven

Vandaag om 20:02

In Veldhoven is een vergunning aangevraagd om de garagedeur van een woning te vervangen door raamkozijnen. De aanvraag is ingediend op 14 juli.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het pand aan Heike 54. De plannen zijn om de garagedeur te vervangen door raamkozijnen. Het gaat om zaaknummer VHZ2026-01256.

De aanvraag is op dit moment niet vrij toegankelijk, maar kan wel op verzoek worden ingezien. Het is nog niet mogelijk bezwaar te maken. Dit kan pas zodra er een beslissing is genomen over de vergunning.

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