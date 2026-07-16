Recordaantal TU/e onderzoekers krijgt Veni-beurs

Elf onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een Veni-beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit is een nieuw record voor de universiteit. De beurs, ter waarde van maximaal 320.000 euro per persoon, biedt hen de mogelijkheid om drie jaar lang baanbrekend onderzoek te doen.

Gevonden voor jou

De Veni-beurs is bedoeld voor onderzoekers die recent hun promotieonderzoek hebben afgerond. Dit jaar zijn elf jonge onderzoekers van de TU Eindhoven geselecteerd voor de prestigieuze subsidie. Zij gaan werken aan uiteenlopende projecten, waaronder het verbeteren van celbescherming bij bevriezing, het ontwikkelen van slimme zachte robots en het onderzoeken van verantwoordelijkheid in generatieve kunstmatige intelligentie.

Onder de ontvangers bevinden zich onderzoekers uit verschillende vakgebieden, zoals elektrotechniek, werktuigbouwkunde, biomedische technologie en chemische technologie. Elk van hen zal de subsidie gebruiken om innovatieve methoden en technologieën te ontwikkelen die uiteenlopende toepassingen hebben, van gezondheidszorg tot industrie.

Onderzoek met impact

Bijvoorbeeld, Claudia Reyes San Martin onderzoekt hoe schade aan mitochondriën tijdens bevriezing kan worden voorkomen. Inês Figueiredo Pereira ontwikkelt contactlenzen met microkanalen om tranen te analyseren voor gezondheidsmonitoring. Ruisheng Su richt zich op het verbeteren van herstel na een beroerte met behulp van beeldanalyse en kunstmatige intelligentie.

Daarnaast werken onderzoekers aan het ontwikkelen van nieuwe benaderingen voor ethische verantwoordelijkheid in technologie. Marianna Capasso onderzoekt de maatschappelijke uitdagingen van generatieve AI, terwijl Hilde Weerts methoden ontwikkelt om de effectiviteit van algoritmen te beoordelen en fundamentele rechten te beschermen.

Prestatie voor TU Eindhoven

Het recordaantal Veni-beurzen benadrukt de prominente rol van de TU Eindhoven in wetenschappelijk onderzoek. De universiteit blijft een belangrijke speler in het aantrekken van getalenteerde onderzoekers en het stimuleren van innovatieve projecten die bijdragen aan maatschappelijke en technologische vooruitgang.

De Veni-beurs maakt deel uit van het Talentprogramma van NWO. Jaarlijks worden deze beurzen uitgereikt aan onderzoekers uit verschillende wetenschapsdomeinen. In de ronde van 2025 werden 205 beurzen toegekend uit een totaal van 1.392 ingezonden voorstellen.