Vergunning verlengd voor container in Zandstraat Eindhoven

De vergunning voor het plaatsen van een container in de Zandstraat in Eindhoven is verlengd. Het besluit is op 14 juli verzonden door de gemeente. Het gaat om een container bij een woning op Zandstraat 11.

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De gemeente Eindhoven heeft besloten om de vergunning voor het gebruik van openbare ruimte aan de Zandstraat 11 te verlengen. Het betreft een container die bij een woning staat. Het besluit is op 14 juli 2026 verstuurd.

De vergunning wordt verleend onder zaaknummer EHV-ZP2026-006541. Het gebruik van een container op deze locatie valt onder de regels voor het gebruik van openbare ruimte. Het besluit heeft directe gevolgen voor bewoners en omwonenden van de Zandstraat.