Donna’s Hot Stuff brengt ode aan disco-queen Donna Summer

Donna’s Hot Stuff, winnaar van The Tribute – Battle of the Bands, gaat op theatertournee met het repertoire van Donna Summer. De twaalfkoppige band, met leadzangeres Irma Derby, speelde eerder in de Ziggo Dome en kijkt terug op een geweldige ervaring. Vanaf september staan ze in Nederlandse theaters en clubs.

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De keuze voor het repertoire van disco-icoon Donna Summer kwam tot stand na een eerdere bandproject rondom Paul McCartney. Leadzangeres Irma Derby en saxofonist Bart van Ballegooijen besloten daarna een tribute te doen aan Summer. “Haar grote hits kende ik al, maar tijdens de voorbereiding ontdekte ik veel onbekendere maar geweldige nummers,” zegt Derby.

Tijdens de theatertour brengt de band nummers zoals ‘McArthur Park’ en ‘The Woman in Me’. Derby geniet van de uitdaging om dicht bij het origineel te blijven, vooral bij nummers met lange uithalen en hoge tonen. “Het is prachtig om te zien hoe het publiek geraakt wordt door nummers zoals ‘State of Independence’ en ‘Last Dance’,” vertelt ze.

Clubtour en theaters

Donna’s Hot Stuff combineert swingende disco met theateroptredens, wat soms een andere dynamiek geeft. “We dachten eerst dat mensen in theaters vooral zouden blijven zitten, maar ze gaan vaak staan en dansen mee,” zegt Derby. De show is intensief, vooral voor haar als frontvrouw, waarvoor ze dagelijks haar stem traint en sport om fit te blijven.

Naast de theaterreeks, die tot april 2027 duurt, volgt later dit jaar een clubtour. Op zondag 10 september speelt de band in Mezz in Breda. Het optreden biedt een uitgebreide set waarin nummers volledig worden uitgevoerd, iets wat in de tv-show vaak ingekort moest worden.

Donna’s Hot Stuff bestaat uit twaalf leden, inclusief een blazerssectie en vier backing vocals. Samen geven zij een nieuwe dimensie aan de muziek van Donna Summer. Het publiek kan zich verheugen op een energieke show vol bekende en verrassende nummers.