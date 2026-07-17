IVN-natuurgidsen organiseren zaterdag een insectenwandeling in Heusdenhout, Breda. Het thema is bloemen en insecten, met bijzondere weetjes over hun gedrag en rol in de natuur. De wandeling begint om half twee en duurt anderhalf uur. Deelnemers ontdekken een uniek natuurgebied bij de geluidswal.

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De insectenwandeling in de wijk Heusdenhout biedt deelnemers een kans om meer te leren over de rol van insecten in de natuur. Zo maken vliegen hun pootjes schoon om te proeven, libellen zijn sterke jagers en honingbijen gebruiken een dans om bloemenlocaties te delen. Tijdens de wandeling delen IVN-natuurgidsen nog meer interessante feitjes.

Insecten zijn cruciaal voor de natuur. Ze zorgen voor bestuiving, ruimen afval op en bestrijden andere insecten. Daarnaast zijn ze voedsel voor vogels en andere dieren. Nederland telt ongeveer 20.000 insectensoorten, terwijl er wereldwijd meer dan een miljoen zijn. Ze variëren van kruipend tot vliegend en van onopvallend tot kleurrijk.

Bijzondere natuur in Heusdenhout

De wandeling vindt plaats bij de geluidswal van Heusdenhout, een groen gebied tussen de snelweg en de woonwijk. De speciale stenen en regenwater maken het een bloemrijk natuurgebied met veel insecten. De beek de Molenleij stroomt langs de wal, waardoor er natte en droge plekken dicht bij elkaar zijn. Dit zorgt voor een diverse planten- en insectenwereld.

De wandeling start zaterdag om half twee ’s middags en duurt tot ongeveer drie uur of half vier. Aanmelden is verplicht en kan tot de dag van de wandeling. Na inschrijving ontvangen deelnemers details over de startlocatie. Het IVN Mark en Donge biedt meer informatie over deze en andere natuuractiviteiten.