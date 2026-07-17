Land van Cuijk wil gemeentegrond verkopen nabij Weldaad 16

De gemeente Land van Cuijk heeft plannen om een stuk grond van 275 m² bij Weldaad 16 te verkopen aan de buurman. Dit valt onder het snippergroenbeleid.

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Land van Cuijk wil een strook gemeentegrond bij Weldaad 16 verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 275 vierkante meter, met kadastrale aanduiding Cuijk B 3234. Deze verkoop sluit aan bij het gemeentelijke snippergroenbeleid, waarin is vastgelegd dat dergelijke grond alleen wordt verkocht aan directe buren om hun perceel uit te breiden.

Als binnen twintig dagen na publicatie een andere gegadigde zich meldt die volgens de regels ook recht heeft op aankoop, zal de gemeente dit in overweging nemen. Daarna wordt de grond definitief verkocht.