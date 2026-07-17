Mobiel puinbreken op Schoordijk in Budel gemeld

In Budel is gemeld dat bouw- en sloopafval drie dagen mobiel wordt gebroken.

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Bij Schoordijk 20 in Budel heeft Wouters Odiliapeel B.V. een melding gedaan om bouw- en sloopafval op locatie te breken. Dit gebeurt met een speciale machine die puin fijngemaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. De werkzaamheden duren drie werkdagen en vinden plaats tussen 20 augustus en 20 september 2026.

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat de melding verplicht is volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving. Omdat het om een kennisgeving gaat, kunnen hier geen bezwaren tegen worden ingediend.