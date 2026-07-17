Bijgebouw tussen twee woningen gepland in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een bijgebouw in de Brugmanstraat in Eindhoven. Het gaat om een project tussen twee woningen op nummer 8 en 10. De aanvraag werd op 14 juli 2026 ontvangen.

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Het bijgebouw komt tussen twee woningen aan de Brugmanstraat, met als adressen Brugmanstraat 8 en 10, postcode 5621BX. De vergunningaanvraag is op dinsdag 14 juli binnengekomen bij de gemeente Eindhoven.

Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving en kan er nog geen bezwaar worden ingediend. Ook ligt de aanvraag niet ter inzage.