Flow Factory met kantorendeel krijgt vergunning in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor de bouw van de Flow Factory. Het complex met kantoorruimte voor 700 werkplekken komt aan de Oirschotsedijk in het gebied BIC Noord.

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De Flow Factory wordt een combinatie van bedrijfsruimte en kantoren, en het omliggende terrein wordt ingericht. Het project omvat verschillende bouwactiviteiten, waaronder de aanleg van een weg en zowel technische als ruimtelijke bouwonderdelen. De vergunning is op 15 juli 2026 verzonden.

De locatie van het nieuwe gebouw is BIC Noord, aan de Oirschotsedijk in Eindhoven. Dit gebied is bedoeld voor bedrijvigheid en innovatie. Het besluit is digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Eindhoven.