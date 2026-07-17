Eindhoven stelt nieuwe subsidieregeling voor leefbare wijken vast

De gemeente Eindhoven heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor actiegebieden. Het doel is het verbeteren van de leefbaarheid door bewonersinitiatieven en buurtprojecten te ondersteunen. De regeling treedt op 1 januari 2027 in werking en vervangt een eerdere regeling.

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Het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven heeft op 23 juni een subsidieregeling aangenomen die gericht is op het behoud en de verbetering van leefbaarheid in specifieke actiegebieden. De regeling biedt financiële ondersteuning aan bewonersorganisaties, ondernemersorganisaties en buurtprojecten.

Subsidies zijn beschikbaar voor onder andere huisvestingskosten van buurtinfowinkels, organisatiekosten, buurtpreventieteams en sociale activiteiten. Ook kunnen waardebonnen van maximaal 5.000 euro worden aangevraagd voor initiatieven die bijdragen aan een betere leefomgeving. Het college stelt jaarlijks subsidieplafonds vast om de verdeling van middelen te reguleren.

De nieuwe regeling wordt vanaf 1 januari 2027 van kracht en is bedoeld voor gebieden die bestuurlijk als actiegebied zijn aangewezen. Mocht een gebied deze status verliezen, dan wordt de financiële steun geleidelijk afgebouwd. De gemeente kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de regeling om onbillijkheden te voorkomen.