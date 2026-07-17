Vergunning voor dakkapellen in Eindhoven verleend

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het samenvoegen van twee dakkapellen aan de achterzijde van een woning aan de Zeelsterstraat.

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Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders en betreft een woning aan Zeelsterstraat 93A. De vergunning heeft betrekking op bouwactiviteiten die de ruimtelijke indeling van de woning wijzigen.

De vergunning is op 15 juli 2026 verzonden. Het besluit kan vanaf zaterdag 17 juli 2026 digitaal worden ingezien via de website van de gemeente Eindhoven en ligt ook ter inzage op het Inwonersplein in het Stadhuis van Eindhoven, Stadhuisplein 1.