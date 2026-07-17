Kunstobject op Markt in Eindhoven mag tijdelijk blijven staan

Er is een aanvraag ingediend om het kunstobject op de Markt in Eindhoven tijdelijk te behouden. De aanvraag is op 14 juli 2026 binnengekomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning om het kunstobject aan de Markt 5611EB in Eindhoven tijdelijk in stand te houden. De aanvraag heeft zaaknummer EHV-ZP2026-006642 gekregen.

De vergunning is tot nu toe alleen ter kennisgeving ingediend en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.