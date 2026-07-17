Verkeersveiligheid verbeterd met nieuwe inrichting straten Eindhoven

De Willem de Bruynstraat en Doctor Berlagelaan in Eindhoven krijgen een nieuwe inrichting. Het doel is om de straten verkeersveiliger te maken, met onder meer fietsstroken en eenrichtingsverkeer.

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De gemeente Eindhoven heeft besloten om de Willem de Bruynstraat en Doctor Berlagelaan opnieuw in te richten. De aanpassingen richten zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verduidelijken van de verkeerssituatie. Zo wordt in de ventweg van de Doctor Berlagelaan een verplichte rijrichting ingesteld voor motorvoertuigen, met uitzondering van fietsers. Dit moet zorgen voor meer overzicht op kruisingen en een duidelijke scheiding tussen rijbaan en parkeerhavens.

Daarnaast worden in de Willem de Bruynstraat fietsstroken aangelegd. Deze stroken maken deel uit van het stedelijk hoofdfietsroutenetwerk en vullen een ontbrekende verbinding in. Het snelheidsregime van 30 kilometer per uur wordt verder geborgd en oversteekplaatsen voor voetgangers worden eenvoudiger gemaakt. De maatregelen zijn afgestemd met de politie en er is draagvlak onder omwonenden, blijkt uit inspraakprocedures. De uitvoering gebeurt door het plaatsen van verkeersborden en wegmarkeringen.