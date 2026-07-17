Den Bosch: Vergunningsaanvraag voor dakopbouw op Kraanvogellaan

Er is een aanvraag ingediend voor een dakopbouw aan de Kraanvogellaan 17 in Den Bosch. De gemeente moet nog een beslissing nemen over deze vergunning.

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Op Kraanvogellaan 17 in Den Bosch is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een dakopbouw. Het kenmerknummer van deze aanvraag is 079619625741. Momenteel is bezwaar maken nog niet mogelijk, omdat de gemeente eerst een besluit moet nemen over de aanvraag.

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