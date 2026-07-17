Vergunning aangevraagd voor dakkapel in Den Bosch

Op de Burchtenlaan in Den Bosch is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel. Het gaat om het adres Burchtenlaan 13. De gemeente moet nog een beslissing nemen op de aanvraag.

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Op het adres Burchtenlaan 13 in Den Bosch is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619603901. Voor de aanvraag is nog geen bezwaar mogelijk, omdat de gemeente eerst een besluit moet nemen.

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