Beslistermijn verlengd voor Sky-box aan Victorialaan in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Victorialaan 21 met zes weken verlengd. Het gaat om het realiseren van een Sky-box.

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De aanvraag betreft een technische bouwactiviteit aan de Victorialaan 21 in Den Bosch. De uiterste datum waarop een besluit wordt genomen is nu vastgesteld op 26 augustus 2026. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619401951.

Vanaf 1 januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. In plaats daarvan ontvangen inwoners van 25 jaar en ouder, van wie een e-mailadres bekend is bij overheid.nl, wekelijks een e-mail met berichten. Aanmelden voor deze service kan via de website van overheid.nl.