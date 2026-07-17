Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij Bartholomeushof in Asten

Het college van Asten heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen bij Bartholomeushof. Het parkeervak komt nabij nummer 125 en is afgestemd met de aanvrager.

Gevonden voor jou

De gehandicaptenparkeerplaats wordt ingericht op verzoek van een bewoner van het Bartholomeushof in Asten. Deze persoon heeft een gehandicaptenparkeerkaart en geen eigen parkeermogelijkheid. Het gekozen parkeervak ligt gunstig, met een korte loopafstand.

Het besluit is goedgekeurd door de verkeerskundige van de gemeente en afgestemd met de politie. Het verkeersbord wordt geplaatst met het bijbehorende kenteken op een onderbord. Het besluit is gepubliceerd en ligt ter inzage op het gemeentehuis in Asten.