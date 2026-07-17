Kermis op Terwaenenplein in Oss aangevraagd voor augustus

De gemeente Oss heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor de kermis op het Terwaenenplein. Het evenement staat gepland van 13 tot en met 19 augustus 2026.

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Op 10 juli 2026 heeft de gemeente Oss een aanvraag ontvangen voor het organiseren van een kermis in de "Grintbak" op het Terwaenenplein. Als de aanvraag compleet is, neemt de gemeente binnen acht weken een besluit. Dit wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad.

De kermis is gepland van donderdag 13 tot en met woensdag 19 augustus 2026. De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00025069. Belangstellenden kunnen de stukken op afspraak inzien bij de gemeente Oss op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.