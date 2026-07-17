Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor kermis in Oss

De burgemeester van Oss heeft een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet. Deze is ingediend voor de kermis op zondag 16 augustus 2026.

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Het verzoek betreft meerdere locaties in Oss, waaronder het Burchtplein, de Eikenboomgaard, Parkje Terwaenen, De Heuvel en het kruispunt Oostwal/Hooghuisstraat. Het gaat om een speciale ontheffing die nodig is om activiteiten op zondag te mogen organiseren.

De aanvraag werd gedaan op 15 juli 2026. Het is nog niet zeker of de ontheffing wordt verleend. De stukken zijn alleen te bekijken op afspraak via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.