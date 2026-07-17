Nieuwbouw van 72 woningen en commerciële ruimtes in Oss

In Oss is een ontwerpbesluit genomen voor de bouw van 72 woningen en 2 commerciële ruimtes aan de Raadhuislaan 26.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontwerpbesluit genomen waarbij wordt afgeweken van het bestaande bestemmingsplan. Dit besluit maakt de transformatie en nieuwbouw van 72 woningen en twee commerciële ruimtes aan de Raadhuislaan 26 in Oss mogelijk.

Het ontwerpbesluit heeft als kenmerk CLZ-00024364. De stukken liggen zes weken ter inzage bij de gemeente Oss. Belangstellenden kunnen op afspraak de documenten bekijken op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.