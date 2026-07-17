Ondernemersvereniging Willemstad verbindt lokale ondernemers

Willemstad heeft sinds juni een eigen ondernemersvereniging. Het doel is om lokale ondernemers samen te brengen, kennis te delen en sterker te staan.

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In Willemstad is een nieuwe ondernemersvereniging opgericht, een initiatief dat in juni van start ging. De vereniging wil ondernemers binnen de vestingstad inspireren en verbinden. Dit gebeurt door regelmatig bijeenkomsten te organiseren en gezamenlijke plannen te ontwikkelen.

Initiatief vanuit de gemeenschap

Vivian van boekhandel De Verhalerij is een van de drijvende krachten achter de oprichting. Na jaren in het buitenland te hebben gewoond, keerde ze in 2020 terug naar Willemstad. Haar terugkeer bracht haar een nieuw perspectief op de stad en de mogelijkheden voor samenwerking tussen ondernemers.

De vereniging staat open voor alle ondernemers in Willemstad. Naast Vivian zijn ook centrummanager Cees van Veen en Marieke van Vino di Marie nauw betrokken bij het initiatief. Het doel is om niet alleen zakelijke banden te smeden, maar ook een collegiale sfeer te creëren waarin diversiteit en samenwerking voorop staan.

Plannen voor de toekomst

De ondernemersvereniging wil vier keer per jaar bijeenkomsten organiseren. Tijdens deze momenten kunnen ondernemers ideeën uitwisselen en nieuwe samenwerkingen aangaan. De nadruk ligt hierbij op het versterken van de lokale gemeenschap en het benutten van elkaars krachten.

Met het initiatief hopen de oprichters Willemstad als vestingstad nog sterker en levendiger te maken. De eerste kennismakingsborrel vindt plaats op woensdag 22 juli om acht uur ’s avonds bij Willems Grill & Bar aan de Voorstraat.