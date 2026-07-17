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Hemelwaterbassin gepland aan Zoekweg in Steenbergen
Vandaag om 10:08
Er is een aanvraag ingediend voor een hemelwaterbassin aan de Zoekweg in Steenbergen. De gemeente heeft deze aanvraag op 4 juni ontvangen.
De aanvraag betreft het aanleggen van een bassin om hemelwater op te vangen. Het perceel waar dit gepland is, ligt aan de Zoekweg ongenummerd in Steenbergen. De vergunning is geregistreerd onder nummer 0851Z260600000351.
De gemeente zal later een besluit publiceren over deze aanvraag. Vanaf dat moment kunnen belangstellenden de stukken bekijken en eventueel reageren. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.
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