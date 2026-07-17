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Optreden bij kiosk Julianapark in Veghel goedgekeurd
Vandaag om 10:11
De gemeente Meierijstad heeft een evenement bij de kiosk in het Julianapark in Veghel op 2 augustus 2026 goedgekeurd.
De burgemeester van Meierijstad heeft op 15 juli toestemming gegeven voor het optreden bij de kiosk in het Julianapark in Veghel. Het evenement vindt plaats op 2 augustus 2026.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3405. Het besluit is op 15 juli verzonden.
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