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Optreden bij kiosk Julianapark in Veghel goedgekeurd

Vandaag om 10:11

De gemeente Meierijstad heeft een evenement bij de kiosk in het Julianapark in Veghel op 2 augustus 2026 goedgekeurd.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Meierijstad heeft op 15 juli toestemming gegeven voor het optreden bij de kiosk in het Julianapark in Veghel. Het evenement vindt plaats op 2 augustus 2026.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3405. Het besluit is op 15 juli verzonden.

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