Optreden bij kiosk in Julianapark Veghel op 13 september

De burgemeester van Meierijstad heeft een evenementmelding voor een optreden bij de kiosk in het Julianapark in Veghel op 13 september 2026 goedgekeurd.

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Op 15 juli 2026 heeft de burgemeester van Meierijstad besloten de aanvraag voor het optreden bij de kiosk te accepteren. Het evenement vindt plaats op 13 september 2026 in het Julianapark in Veghel.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3415. Het besluit is verzonden op 15 juli 2026.