Beslistermijn omgevingsvergunning verlengd in Erp

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag in Erp verlengd met zes weken. Het gaat om een aanvraag voor het uitbouwen van een woning aan Groot Dorsent.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning aan Groot Dorsent 16 in Erp. De gemeente heeft besloten om de termijn voor het nemen van een besluit met zes weken te verlengen.

Deze verlenging betekent dat er op dit moment nog geen ontwerpbesluit is opgesteld. Inwoners kunnen pas reageren als dat er wel is. Bezwaar maken kan alleen nadat er een definitief besluit is genomen.