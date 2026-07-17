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Optreden bij kiosk in Julianapark Veghel goedgekeurd
Vandaag om 10:11
De burgemeester van Meierijstad heeft toestemming gegeven voor een optreden bij de kiosk in Julianapark, Veghel. Het evenement vindt plaats op woensdag 19 juli 2026.
Het optreden bij de kiosk in Julianapark, Veghel, is op 15 juli 2026 officieel goedgekeurd door de burgemeester van Meierijstad. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3403.
Bezoekers kunnen op woensdag 19 juli 2026 genieten van het evenement in het Julianapark. De gemeente heeft het besluit twee dagen geleden verzonden aan de aanvrager.
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