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Optreden bij kiosk in Julianapark Veghel goedgekeurd

Vandaag om 10:11

De burgemeester van Meierijstad heeft toestemming gegeven voor een optreden bij de kiosk in Julianapark, Veghel. Het evenement vindt plaats op woensdag 19 juli 2026.

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Het optreden bij de kiosk in Julianapark, Veghel, is op 15 juli 2026 officieel goedgekeurd door de burgemeester van Meierijstad. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3403.

Bezoekers kunnen op woensdag 19 juli 2026 genieten van het evenement in het Julianapark. De gemeente heeft het besluit twee dagen geleden verzonden aan de aanvrager.

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