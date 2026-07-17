Intrekking vergunning voor bouw appartementen in Veghel

De aanvraag voor een woongebouw met 23 appartementen aan het Mintveld in Veghel is ingetrokken.

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De geplande bouw van een woongebouw met 23 appartementen, inclusief bergingen en een fietsenstalling aan het Mintveld in Veghel, gaat voorlopig niet door. De aanvraag voor de omgevingsvergunning, ingediend op 11 juni 2026, is door de aanvrager teruggetrokken.

De vergunningaanvraag stond geregistreerd onder kenmerk OW-2026-2850. Het is niet bekend waarom de aanvrager heeft besloten deze in te trekken. Daarmee stopt het proces voor deze ontwikkeling op de genoemde locatie.