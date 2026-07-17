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Optreden bij kiosk in Julianapark Veghel op 9 augustus
Vandaag om 10:11
Op 15 juli heeft de burgemeester van Meierijstad de melding voor een evenement bij de kiosk in het Julianapark in Veghel op 9 augustus goedgekeurd.
Het optreden zal plaatsvinden bij de kiosk in het Julianapark in Veghel. De aanvraag voor het evenement is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3406. De burgemeester heeft op 15 juli besloten dat de melding voldoet aan de voorwaarden.
Het optreden is gepland op zondag 9 augustus 2026. Het besluit is op 15 juli verzonden naar de aanvrager. Met dit besluit is de weg vrij voor het evenement in het park.
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