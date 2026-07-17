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Beslistermijn verlengd voor dagbesteding met winkel in Roosendaal
Vandaag om 10:16
De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag. Het gaat om een plan voor een dagbesteding met een winkel aan de Gerard ter Borchstraat.
De aanvraag betreft een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet. Het plan is om op het adres Gerard ter Borchstraat 53, 4703 NL in Roosendaal een dagbesteding te realiseren, gecombineerd met een winkel. Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA048797.
De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen over deze aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld komen door aanvullende onderzoeken of het beoordelen van details binnen het plan.
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