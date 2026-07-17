Nieuwe regels werkgeverscommissie Veldhoven vanaf 2026

De gemeente Veldhoven heeft een nieuwe verordening vastgesteld voor de werkgeverscommissie. Deze regeling, die op de griffie betrekking heeft, treedt in werking de dag na publicatie.

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De werkgeverscommissie van Veldhoven krijgt de taak om het werkgeverschap uit te oefenen over de griffier en andere medewerkers van de griffie. De commissie bereidt daarnaast besluiten en regelingen voor die bij het werkgeverschap van de gemeenteraad horen. Ook kan zij bepaalde bevoegdheden doorgeven aan de griffier.

De commissie bestaat uit drie raadsleden, waarvan de samenstelling zowel coalitie- als oppositieleden omvat. De leden worden benoemd voor de zittingsperiode van de raad. Vergaderingen zijn besloten en vinden minimaal twee keer per jaar plaats, met extra bijeenkomsten indien nodig.

De voorzitter van de commissie zorgt voor de organisatie en leiding van de vergaderingen en onderhoudt de verbinding met de griffier. Besluiten worden unaniem genomen, en de griffier stelt de besluitenlijst op, die later wordt goedgekeurd.

De verordening is bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de taken en verantwoordelijkheden binnen de werkgeverscommissie en wordt vanaf de dag na publicatie van kracht.