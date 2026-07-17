Gemeenteraad Veldhoven regelt publicatie persoonsgegevens

De gemeenteraad van Veldhoven heeft een gedragscode vastgesteld voor het publiceren van persoonsgegevens. Hierin staan richtlijnen voor onder andere raadsleden, burgers en instellingen. De regels moeten zorgen voor transparantie en bescherming van privacy.

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Volgens de gedragscode worden persoonsgegevens van politieke ambtsdragers, zoals raadsleden en collegeleden, openbaar gemaakt. Dit omvat onder meer hun naam, partij, e-mailadres en nevenfuncties. Woonadressen en telefoonnummers worden alleen met toestemming gepubliceerd. Voor ambtenaren en burgers gelden strengere regels: hun persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor het begrip van een document.

Brieven van burgers aan de gemeenteraad worden in principe op het besloten gedeelte van het raadsinformatiesysteem geplaatst. Wel wordt op het openbare gedeelte een lijst van ingekomen stukken gepubliceerd, inclusief een korte aanduiding van het onderwerp. Petities worden openbaar gemaakt zonder de namen van de ondertekenaars, tenzij expliciet toestemming is gegeven.

Openbare raadsvergaderingen worden live uitgezonden via het internet, waarbij deelnemers automatisch instemmen met publicatie van hun bijdrage. Personen kunnen wel verzoeken om niet in beeld te worden gebracht. De gedragscode treedt in werking de dag na publicatie en is bedoeld om privacy te waarborgen terwijl transparantie behouden blijft.