Gevels van gebouwen worden aangepast in Veldhoven

In Veldhoven is een vergunning aangevraagd om de gevels van gebouwen aan De Run te wijzigen.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven heeft op 15 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het aanpassen van de gevels van de gebouwen 10AC en 10B aan De Run 7211.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01262. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag.