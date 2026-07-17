Advertentie
Metaalbewerking en voertuigreparatie gemeld in Boekel
Vandaag om 10:52
In Boekel is een melding gedaan voor metaalbewerking en voertuigreparatie op Zandhoekse Loop 12.
De gemeente Boekel heeft een melding ontvangen voor verschillende activiteiten op het adres Zandhoekse Loop 12. Het gaat onder andere om het lassen, solderen en mechanisch bewerken van metalen, het onderhouden en repareren van gemotoriseerde voertuigen, en het reinigen en coaten van materialen.
De melding is op 9 juni 2026 ingediend en geregistreerd onder verschillende zaaknummers en kenmerken. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie