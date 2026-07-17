Metaalbewerking en voertuigreparatie gemeld in Boekel

In Boekel is een melding gedaan voor metaalbewerking en voertuigreparatie op Zandhoekse Loop 12.

Gevonden voor jou

De gemeente Boekel heeft een melding ontvangen voor verschillende activiteiten op het adres Zandhoekse Loop 12. Het gaat onder andere om het lassen, solderen en mechanisch bewerken van metalen, het onderhouden en repareren van gemotoriseerde voertuigen, en het reinigen en coaten van materialen.