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Gevelreclame-aanvraag in Eindhoven buiten behandeling gesteld

Vandaag om 10:57

Een aanvraag voor het wijzigen van een gevelreclame op het Cassandraplein in Eindhoven is buiten behandeling gesteld. Het besluit hierover is op 15 juli genomen.

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De aanvraag betrof een bouwactiviteit aan het Cassandraplein 8 in Eindhoven. Het besluit om de aanvraag niet verder te behandelen is genomen door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven.

Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage op het Inwonersplein van het stadhuis aan het Stadhuisplein 1 in Eindhoven. Hiermee is het dossier voorlopig afgesloten.

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