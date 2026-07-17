Kamerverhuur in Eindhoven geweigerd

De gemeente Eindhoven heeft een vergunningaanvraag voor kamerverhuur aan de Tongelresestraat afgewezen. Het ging om een verzoek om zeven kamers te legaliseren. Het besluit werd op 15 juli verzonden.

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De aanvraag betrof het legaliseren van kamerverhuur aan de Tongelresestraat 321 in Eindhoven, onder de overgangsregeling van 2026. Het college van burgemeester en wethouders heeft de vergunning echter niet toegekend.

Het besluit is digitaal te bekijken via de website van de gemeente Eindhoven en ligt ook ter inzage op het Stadhuis aan het Stadhuisplein. Dit is mogelijk vanaf zaterdag 17 juli en blijft beschikbaar tot het einde van de bezwaartermijn.