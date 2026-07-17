Problemen voorkomen bij reizen met minderjarig kind

Bij reizen naar het buitenland met een minderjarig kind is toestemming nodig van de andere gezaghebbende ouder(s). Zonder de juiste documenten kunnen er problemen ontstaan bij de paspoortcontrole.

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Reis je met een kind jonger dan achttien jaar naar het buitenland of ben je zelf minderjarig en reis je alleen? Dan is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Heb je een andere achternaam dan het kind of reis je zonder beide gezaghebbende ouders? Zonder de juiste papieren kan dit leiden tot vertragingen of zelfs weigering bij de grenscontrole.

Om internationale kinderontvoering te voorkomen, eist de wet dat je schriftelijke toestemming meeneemt van de achterblijvende gezaghebbende ouder(s). Dit geldt bijvoorbeeld als het kind alleen reist, met één ouder, of met een andere begeleider.

Benodigde documenten

Om problemen te voorkomen, zijn er een aantal documenten nodig. Het kind moet een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Daarnaast is een ingevuld toestemmingsformulier verplicht. Dit formulier is officieel beschikbaar via de Rijksoverheid.

Verder moet je een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) meenemen. Dit toont aan wie het gezag heeft over het kind. Ook is een kopie van het identiteitsbewijs van de toestemming gevende ouder(s) nodig. Het uittreksel kun je online aanvragen of via een afspraak bij de gemeente Loon op Zand.

Extra controle bij de grens

De Koninklijke Marechaussee controleert de documenten bij de grens. Elk land heeft eigen eisen, dus het is verstandig om die vooraf te checken. Er zijn online handige checklists beschikbaar, zoals bij het Centrum Internationale Kinderontvoering. Met de juiste voorbereiding voorkom je vertraging en ongemak tijdens je reis.