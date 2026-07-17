Vergunningsaanvraag voor aanbouw woning in Den Bosch

Voor een woning aan de Vughterstraat in Den Bosch is een vergunning aangevraagd voor een aanbouw.

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Bij een woning aan de Vughterstraat 99 in Den Bosch is een vergunningsaanvraag ingediend. Het gaat om het bouwen van een aanbouw aan een bestaande woning. Deze aanvraag heeft kenmerknummer 079619596073.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Dat kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen.

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