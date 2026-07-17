Vergunning aangevraagd voor verwijderen draagmuur in Den Bosch

Er is een vergunning aangevraagd voor het verwijderen van een draagmuur tussen de keuken en woonkamer in een woning aan de Orduynenstraat in Den Bosch.

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De aanvraag betreft het adres Orduynenstraat 25 in Den Bosch. Het gaat om het verwijderen van een draagmuur tussen keuken en woonkamer. Een draagmuur is een belangrijke constructie van het huis, en het aanpassen hiervan vereist toestemming van de gemeente.

Op deze aanvraag kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over de vergunning. Vanaf 1 januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen.