Tilburgse Kermis: hondje Teddy is er klaar voor • nog een uurtje geduld

14:32

Dit jaar is er voor het eerst een Mobiele Changing Place op de kermis. Dit is een verzorgingsruimte voor bezoekers met een lichamelijke beperking en hun begeleiders. De speciaal ontworpen ruimte heeft een verzorgingsbank, een aankleedtafel, een tillift en een aangepast toilet met genoeg ruimte voor een rolstoel.

De Changing Place is te vinden bij de EHBO-post op de kruising Spoorlaan en Heuvelring vlak bij de ABN Amro.