Tilburgse Kermis: hondje Teddy is er klaar voor • nog een uurtje geduld
Attention! De Tilburgse Kermis gaat weer van start. De komende tien dagen staat de stad helemaal in het teken van zuurstokken, botsauto's, duizelingwekkende attracties en een hoop plezier. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de openingsdag van de kermis.
Liveblog
Changing Place op de kermis
Dit jaar is er voor het eerst een Mobiele Changing Place op de kermis. Dit is een verzorgingsruimte voor bezoekers met een lichamelijke beperking en hun begeleiders. De speciaal ontworpen ruimte heeft een verzorgingsbank, een aankleedtafel, een tillift en een aangepast toilet met genoeg ruimte voor een rolstoel.
De Changing Place is te vinden bij de EHBO-post op de kruising Spoorlaan en Heuvelring vlak bij de ABN Amro.
Hondje Teddy is er klaar voor
Hondje Teddy (van baasje Freddie) kon stiekem niet wachten tot de kermis officieel begint. Dus heeft de kleine viervoeter alvast een kijkje genomen bij een aantal attracties. Van de breakdance tot de photobooth. Voor Teddy is niets te gek.
Dit zijn de nieuwe attracties
Of je nou de hoogte in wilt, lekker rond wilt draaien of juist wilt griezelen: op de Tilburgse Kermis is voor ieder wat wils. Dit jaar staan er maar liefst twee nieuwe spookhuizen: Phantom Manor en Diablos Residenz. Ook heeft de Tilburgse familie Moonen een nieuwe attractie. Zij staan met de Jester op de kermis. Dit is een zogeheten Huss Booster waarin mensen alle kanten worden opgeslingerd.
Bekijk hier meer nieuwe attracties.
Een kijkje bij de opbouw
De afgelopen dagen is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de kermis. Voor liefhebber Theo Bos uit Vught is de opbouw eigenlijk het leukste onderdeel. “Ik vind al die techniek magnifiek. Het begint met een volle vrachtwagen en een paar dagen later is het terrein vol, en die vrachtwagen leeg.”
Lees hier het hele verhaal.
Een zomers begin van de kermis
De Tilburgse Kermis start met volop zomerweer. "We zien deze vrijdag wat meer wolkenvelden dan de voorbije dagen. Zon en wolken wisselen elkaar af", vertelt weerman Jeroen Elferink. Het wordt wel iets minder warm dan de afgelopen dagen.
Lees hier het hele weerbericht voor de komende dagen.
Nog een uurtje geduld
Om drie uur gaan de attracties van de Tilburgse Kermis open. Dan gaan we weer volop zwieren, zwaaien, eten en drinken.
Bekijk hier het programma van de Tilburgse Kermis en lees hier alle praktische informatie.