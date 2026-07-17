Tilburgse Kermis: officiële opening met wethouder • veiligheid voor alles
Attention! De Tilburgse Kermis gaat weer van start. De komende tien dagen staat de stad helemaal in het teken van zuurstokken, botsauto's, duizelingwekkende attracties en een hoop plezier. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de openingsdag van de kermis.
Liveblog
Feest bij Ut Klèèn Kafeeke
Officiële opening door kermiswethouder
Er zijn deze middag al heel wat rondjes gedraaid in de attracties, maar het officiële moment van de opening was om zeven uur 's avonds. Kermiswethouder Maarten van Asten heeft het startshot gegeven bij de attractie Infinity op het Stadhuisplein. Dat deed hij samen met de Tilburgse burgemeester Fleur Gräper-van Koolwijk en bestuursvoorzitter Atze Lubach-Koers van kermisbond BOVAK.
Brandweer test de veiligheid
Veiligheid gaat voor alles en daarom heeft de brandweer vandaag de bereikbaarheid van de kermis getest. In geval van nood moeten de hulpdiensten er langs kunnen.
Zo ziet de eerste middag eruit
Meer gratis wc's voor vrouwen
Vrouwen hoeven tijdens de Tilburgse Kermis op veel minder plekken te betalen voor een toiletbezoek. De gemeente plaatst extra gratis toiletten, tientallen gratis dixies en meer voorzieningen voor mensen met een beperking. Volgens de Tilburgse Dolle Mina’s is dat een rechtstreeks gevolg van hun protestactie van vorig jaar.
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Dit zijn de winnaars van de Gouden Kermispas
Gisteren konden kermisliefhebbers meedoen met de strijd om de Gouden Kermispas en Willeke (51) uit Oudenbosch is in de prijzen gevallen. Zij mag met de Gouden Kermispas gratis in alle attracties vandaag. "Ik denk dat mijn zoons er voornamelijk gebruik van gaan maken. Abel is 13 jaar en Boris is vandaag 15 jaar geworden dus het is groot feest", vertelt Willeke.
Zelf weet ze nog niet of ze in veel attracties gaat. "We gaan zien wat er staat. Het is de eerste keer dat we naar de Tilburgse Kermis gaan."
Vandaag heeft Willeke samen met haar man en zoons de Gouden Kermispas opgehaald bij het Brabants Buske.
Tijdens de kermis staat ons Buske naast de Kattenrug. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen. Er is muziek, je kunt leuke prijzen winnen en tijdens Roze Maandag zijn er optredens.
De Zingende Biermannen, Tino Martin en René Schuurmans
De kermis is niet alleen voor waaghalzen, maar ook voor feestvierders. Vanavond wordt het Tiroler Dorp op de kermis op z'n kop gezet door De Zingende Biermannen. Verderop op het Piusplein wordt de hele kermis lang een tropisch feestje gevierd in Villa Ananas. Wie met de hitjes van Tino Martin mee wil zingen moet vanavond bij de Jupiler Bierhal zijn. In de Stadhuisstraat zorgen vanavond Frank Smeekens en René Schuurmans voor goed vermaak.
Kortingsbonnen
Een extra ritje of een tweede gratis cocktail? Dat is altijd mooi meegenomen. Dit jaar zijn er weer kortingsbonnen voor allerlei attracties, eten en drinken op de kermis.
Ballonnenkostuum
Ballondecorateur Ferry van Melis is op zoek naar mensen die samen met hem in een kostuum gemaakt van ballonnen wil rondlopen tijdens de Pride Walk op Roze Maandag:
Langere treinen
De NS rijdt tijdens de hele kermis met langere treinen, zodat er genoeg ruimte is voor iedereen om met het openbaar vervoer te komen. In de avond rijden langere sprinters in de richting van Eindhoven Centraal, Den Bosch en Breda. Op Roze Maandag rijden extra sprinters richting Breda en Dordrecht.
Daarnaast zijn toiletten langer open en wordt er extra schoongemaakt op het station en in de treinen.
Lies (81) en Francien (79) in de zweefmolen
Je bent nooit te oud voor de Tilburgse Kermis. Zo denken de 81-jarige Lies en 79-jarige Francien er in elk geval over. Ze gaan samen in de zweefmolen van tachtig meter hoog. "Geen angst als het maar niet over de kop gaat", vertellen ze.
Samen hebben ze een 'kermispotje' gemaakt met duizend euro. Dat zijn heel wat ritjes in de zweefmolen, maar de twee gaan nog veel meer doen. "We gaan lekker op het terrasje zitten en een hapje eten. En lekker zwerven over de kermis. Dit is misschien wel de laatste keer."
De eerste rondjes
De meer dan 230 attracties zijn begonnen met hun eerste ritjes. De kermis is maar liefst 4,5 kilometer lang dus voor elke leeftijdscategorie is er wel een attractie te vinden. En op het Besterdplein vind je traditiegetrouw de nostalgische kermis.
Voor het eerst een Changing Place
Dit jaar is er voor het eerst een Mobiele Changing Place op de kermis. Dit is een verzorgingsruimte voor bezoekers met een lichamelijke beperking en hun begeleiders. De speciaal ontworpen ruimte heeft een verzorgingsbank, een aankleedtafel, een tillift en een aangepast toilet met genoeg ruimte voor een rolstoel.
De Changing Place is te vinden bij de EHBO-post op de kruising Spoorlaan en Heuvelring vlak bij de ABN Amro. Daar is net als vorig jaar ook een Safe Space voor bezoekers die steun, rust of een luisterend oor zoeken. Hulpverleners staan daar voor iedereen klaar.
Hondje Teddy is er klaar voor
Hondje Teddy (van baasje Freddie) kon stiekem niet wachten tot de kermis officieel begint. Dus heeft de kleine viervoeter alvast een kijkje genomen bij een aantal attracties. Van de breakdance tot de photobooth. Voor Teddy is niets te gek.
Dit zijn de nieuwe attracties
Of je nou de hoogte in wilt, lekker rond wilt draaien of juist wilt griezelen: op de Tilburgse Kermis is voor ieder wat wils. Dit jaar staan er maar liefst twee nieuwe spookhuizen: Phantom Manor en Diablos Residenz. Ook heeft de Tilburgse familie Moonen een nieuwe attractie. Zij staan met de Jester op de kermis. Dit is een zogeheten Huss Booster waarin mensen alle kanten worden opgeslingerd.
Bekijk hier meer nieuwe attracties.
Een kijkje bij de opbouw
De afgelopen dagen is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de kermis. Voor liefhebber Theo Bos uit Vught is de opbouw eigenlijk het leukste onderdeel. “Ik vind al die techniek magnifiek. Het begint met een volle vrachtwagen en een paar dagen later is het terrein vol, en die vrachtwagen leeg.”
Lees hier het hele verhaal.
Een zomers begin van de kermis
De Tilburgse Kermis start met volop zomerweer. "We zien deze vrijdag wat meer wolkenvelden dan de voorbije dagen. Zon en wolken wisselen elkaar af", vertelt weerman Jeroen Elferink. Het wordt wel iets minder warm dan de afgelopen dagen.
Lees hier het hele weerbericht voor de komende dagen.
Nog een uurtje geduld
Om drie uur gaan de attracties van de Tilburgse Kermis open. Dan gaan we weer volop zwieren, zwaaien, eten en drinken.
Bekijk hier het programma van de Tilburgse Kermis en lees hier alle praktische informatie.