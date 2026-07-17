Tilburgse Kermis: officiële opening met wethouder • veiligheid voor alles

17:57

Gisteren konden kermisliefhebbers meedoen met de strijd om de Gouden Kermispas en Willeke (51) uit Oudenbosch is in de prijzen gevallen. Zij mag met de Gouden Kermispas gratis in alle attracties vandaag. "Ik denk dat mijn zoons er voornamelijk gebruik van gaan maken. Abel is 13 jaar en Boris is vandaag 15 jaar geworden dus het is groot feest", vertelt Willeke.

Zelf weet ze nog niet of ze in veel attracties gaat. "We gaan zien wat er staat. Het is de eerste keer dat we naar de Tilburgse Kermis gaan."

Vandaag heeft Willeke samen met haar man en zoons de Gouden Kermispas opgehaald bij het Brabants Buske.

Tijdens de kermis staat ons Buske naast de Kattenrug. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen. Er is muziek, je kunt leuke prijzen winnen en tijdens Roze Maandag zijn er optredens.