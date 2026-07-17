Willem II verliest oefenduel van SK Beveren

Willem II heeft vrijdagmiddag in een oefenwedstrijd met 1-4 verloren van SK Beveren. Het duel werd gespeeld op Sportpark Zegenwerp in Sint-Michielsgestel. Siegert Baartmans scoorde vanaf de stip het enige doelpunt voor de Tilburgers. Chris Lokesa was met twee goals uitblinker bij de Belgische tegenstander.

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De wedstrijd begon gelijkwaardig, maar na een kwartier kwam SK Beveren op voorsprong. Lennart Mertens kopte de bal binnen na een situatie in het strafschopgebied. Vlak voor rust verdubbelde de Belgische club de voorsprong. Chris Lokesa wipte de bal beheerst over Willem II-doelman Wouter van der Steen heen.

Beter na rust

Na de pauze zette Willem II meer druk. Jayden Slory, gehuurd van Feyenoord, was dicht bij een treffer. Hij kreeg een vrije trap op een gevaarlijke plek, maar schoot rakelings naast. Kort daarna miste hij opnieuw het doel met een schot.

Slotfase beslist duel

Halverwege de tweede helft liep SK Beveren verder uit. De bezoekers kregen een penalty na een snelle uitbraak. Lokesa benutte de strafschop en bracht de stand op 0-3. Willem II bleef aanvallen en kreeg een beloning toen invaller Siegert Baartmans een penalty verzilverde: 1-3. De eindstand werd 1-4 door Erjon Salii, die in de slotfase scoorde.

De Tilburgers spelen hun volgende oefenwedstrijd op zaterdag 25 juli tegen KV Mechelen. Dit duel vindt plaats op het complex van VV Uno Animo in Loon op Zand.