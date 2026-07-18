FC Eindhoven sluit Fandag af met gelijkspel

FC Eindhoven heeft de Fandag in het Jan Louwers Stadion afgesloten met een 0-0 gelijkspel tegen FC Den Bosch. Beide ploegen kregen kansen, maar wisten niet te scoren. Voorafgaand aan de wedstrijd werd één minuut stilte gehouden wegens het overlijden van oud-clubarts Ruud Coumans en scheidsrechter Rob Dieperink.

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De wedstrijd begon met een vroege kans voor Mika de Jonge van FC Eindhoven, maar zijn schot bracht de Bossche doelman Pepijn van de Merbel niet in gevaar. Devon de Korte van FC Den Bosch kreeg aan de andere kant een grote mogelijkheid, maar schoot over. Ondanks enkele kansen bleef de eerste helft gelijk opgaan.

De honderden toeschouwers veerden op toen Emri Eksi namens FC Eindhoven een hard schot loste, dat door Van de Merbel werd overgetikt. Ook FC Den Bosch was gevaarlijk met een poging van Genrich Sillé, maar keeper Jort Borgmans hield het doel schoon. Het slot van de eerste helft bracht nog een kans voor Thijs Muller van FC Eindhoven, maar zijn schot miste precisie.

Wissels en kansen

Na rust traden beide teams met nieuwe spelers aan. FC Eindhoven wisselde onder meer keeper Borgmans voor Nino Fancito en Emri Eksi voor Raf Smekens. FC Den Bosch bracht een geheel nieuw elftal, dat direct voor gevaar zorgde. Keeper Fancito bewees zijn waarde door een grote kans van Lorenzo Hoffman te keren.

FC Eindhoven kwam minder sterk uit de verf in de tweede helft, terwijl FC Den Bosch enkele grote kansen kreeg. Youssef Amghar schoot in het zijnet en Rafi Wolters profiteerde bijna van een fout in de Eindhovense verdediging, maar Fancito redde opnieuw. Uiteindelijk bleef de stand onveranderd en eindigde het duel in een doelpuntloos gelijkspel.

Volgende week zaterdag speelt FC Eindhoven een besloten oefenwedstrijd in België tegen Jong KRC Genk. Publiek is weer welkom op dinsdag 28 juli tijdens de Lichtstadderby tegen PSV in het Philips Stadion. Deze wedstrijd begint om acht uur ’s avonds.