Navigatie overslaan
Ontdek

Melding grondverbetering Loverbosch fase 3 in Asten

Vandaag om 09:08

In Asten heeft Vissers Ploegmakers een melding gedaan voor grondverbetering bij Loverbosch fase 3. De melding is op 14 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De grondverbetering is bedoeld voor het aanbrengen van bestrating op de locatie Loverbosch fase 3. Het betreft een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt.

De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-011937. Dit nummer dient vermeld te worden bij correspondentie over deze zaak.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Asten

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.