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Melding grondverbetering Loverbosch fase 3 in Asten
Vandaag om 09:08
In Asten heeft Vissers Ploegmakers een melding gedaan voor grondverbetering bij Loverbosch fase 3. De melding is op 14 juli 2026 ontvangen.
De grondverbetering is bedoeld voor het aanbrengen van bestrating op de locatie Loverbosch fase 3. Het betreft een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt.
De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-011937. Dit nummer dient vermeld te worden bij correspondentie over deze zaak.
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