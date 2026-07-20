Nieuwe loco-burgemeesters benoemd in Eersel

De gemeente Eersel heeft nieuwe loco-burgemeesters aangewezen. De heer J.P.M. van Boxtel is de eerste vervanger van de burgemeester, gevolgd door H.E.J. Oosterbosch, S.F.A.R. Derks-Verdonschot en I. Cune-Noten.

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Op 2 juni 2026 zijn nieuwe wethouders benoemd in Eersel. Dit maakte het noodzakelijk om opnieuw te bepalen wie de burgemeester vervangt bij afwezigheid. Het college heeft op 3 juni 2026 het Aanwijzingsbesluit loco-burgemeester gemeente Eersel 2026 vastgesteld.

De heer J.P.M. van Boxtel is aangewezen als eerste loco-burgemeester. H.E.J. Oosterbosch volgt als tweede, S.F.A.R. Derks-Verdonschot als derde en I. Cune-Noten als vierde vervanger. Deze regeling is sinds 3 juni 2026 officieel van kracht.